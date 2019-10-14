Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

14.10.2019 20:27Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde Burak D.'nin kullandığı 20 ASK 04 plakalı otomobil, kavşakta İsa G. yönetimindeki 20 B 4936 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki ağaç ve elektrik direği devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Burak D. ve İsa G., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:10 Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı
21:10 Gitardan uyuşturucu çıktı
21:08 Cumhuriyet tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda yakalanan elebaşı Mehmet Zeki Fidan: "Sanıklar...
21:05 Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu zanlıları hakim karşısına çıkarıldı
21:03 Evi ısıtmak isterken az kalsın canından oluyordu
21:00 İHA muhabirini darp edip telefonunu gasp eden zanlılar gözaltına alındı
20:57 Eskort sitesinden bulduğu 5 kadını gasp etti
14.10.2019 21:20:53