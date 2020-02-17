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Denizli'de iki katlı ahşap ev alev alev yandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki katlı ahşap ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

17.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:21Denizli'de iki katlı ahşap ev alev alev yandı
'nin ilçesinde iki katlı ahşap ev alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde meydana geldi. Dudu Sevgi'ye ait iki katlı ahşap evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede iki katlı ahşap evi saran alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebinin incelemelerin ardından belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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