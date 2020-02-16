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Denizli'de iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

16.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:36Denizli'de iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
'nin ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde yaşayan Mahmut ve Dudu Sevgi çiftine ait iki katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evin her tarafına sıçradı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında Sevgi ailesine ait ev kullanılamaz hale geldi.

Darıveren, Acıpayam, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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