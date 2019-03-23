23 Mart 2019, 20:58
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Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Ahmet Çiftçi'nin kullandığı 34 HB 8804 plakalı otomobil, Denizli- Antalya kara yolu Dodurga Mahallesi kontrolsüz kavşakta karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 Y 8314 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada her iki otomobil de şarampole devrildi. Devrilen araçlarda sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acıpayam, Denizli, Güncel
Kaynak: AA