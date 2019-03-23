Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ahmet Çiftçi
'nin kullandığı 34 HB 8804 plakalı otomobil, Denizli- Antalya
kara yolu Dodurga
Mahallesi kontrolsüz kavşakta karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 Y 8314 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki otomobil de şarampole devrildi. Devrilen araçlarda sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Acıpayam, Denizli, Güncel
Kaynak: AA