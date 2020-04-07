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Denizli'de iki otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

07.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:00
Denizli'de iki otomobilin çarpması güvenlik kamerasında
Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Berkay Bozdağ yönetimindeki 20 YE 843 plakalı otomobil Doğan Demircioğlu Caddesinden geçtiği sırada Ulus Caddesinde gitmekte olan
Sefer Dursun'un kullandığı 65 AS 034 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Dursun itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

İki sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Berkay Şahin, Pamukkale, Denizli, Güncel
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