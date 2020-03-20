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Denizli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 önlemlerini artırdı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kentte alınan önlemleri artırdı.

20.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:48
Denizli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 önlemlerini artırdı
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kentte alınan önlemleri artırdı.
Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hasan Karahan başkanlığında toplanan Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bir dizi karar aldı.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında faaliyetlerine ara verilen işletmelerin denetimlerine ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.
Faaliyetine müsade edilen lokanta ve restoranlarda müşteriler arasında en az bir metre olacak şekilde oturma düzeni kurulması hususunun işletme sahiplerine tebliğ edilmesine karar verildi.
Açıklamaya göre, ganyan bayilerinin kafe bölümlerinin faaliyetine izin verilmeyecek. Otellerin SPA, hamam, spor merkezi, disko ve benzeri faaliyetleri durdurulacak.
Sağlık personeli tarafından izlenen ve 14 gün süreyle acil sağlık durumu dışında evden çıkmaması istenen yurt dışından dönenlere, İl Müftülüğü Umre Grup Görevlisince ve kolluk kuvvetlerince ziyaretler yapılacak.
Kovid-19'a karşı kentte ve kamu kuruluşlarında bilgilendirici afişler asılacak.
Sokak, bahçe düğünleri ve benzeri organizasyonlara izin verilmeyecek.
Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturmadan yerine getirilmesi, taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması ve taziye evleri ile çadırların ortaya çıkarabileceği riskler nedeniyle kullanımına bir süre ara verilmesi hususunda vatandaşlar bilgilendirilecek.
Toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alınmaması, ayakta yolcu taşınmaması konusunda denetimler trafik ekiplerince artırılacak.
Kapalı pazar yerleri kullandırılmayacak.
Kamu kurum binalarının dezenfeksiyon çalışmaları belediyelerce yapılacak.
Kamu binalarına el dezenfektanları yerleştirilecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Denizli, Güncel

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