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Denizli'de ilçelere yolcu taşıyan otobüsler dezenfekte edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şehirler arası otobüs terminalinden ilçelere hareket eden tüm yolcu araçlarını dezenfekte etti.

20.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:56
Denizli'de ilçelere yolcu taşıyan otobüsler dezenfekte edildi
Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şehirler arası otobüs terminalinden ilçelere hareket eden tüm yolcu araçlarını dezenfekte etti.
Belediye, Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin koordine ve denetiminde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden ilçelere hareket eden yolcu otobüsü ve minibüslerde dezenfekte çalışması başlattı.
Dezenfekte yaptırmayan ilçe yolcu araçlarının terminalden çıkışına izin verilmeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nden günlük 600 dolayında aracın ilçelere hareket ettiği, bu araçlarda ise yaklaşık 6 bin vatandaşın seyahat ettiği bildirildi.
Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, belediyeye ait binalarda dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.
İtfaiye ekiplerinden "evde kal" çağrısı
Denizli'de itfaiye ekipleri, koronavirüse karşı vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını istedi.
Sağlık çalışanlarının başlatmış farkındalığa destek veren itfaiye ekipleri, ellerinde "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" yazılı kağıtlarla vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler : Denizli, Güncel

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