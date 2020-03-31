Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de ilk bağış Zolan ailesinden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Denizli'den ilk destek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan'dan geldi.

31.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:48
Denizli'de ilk bağış Zolan ailesinden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Denizli 'den ilk destek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası'na ilk andan itibaren Türkiye'nin her bölgesinden destek yağmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyayı açıklamasından kısa bir süre sonra Denizli'den ilk destek ise Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan geldi. Başkan Zolan, sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ben de 6 aylık maaşım ve eşim Berrin Hanım da 6 aylık emekli maaşı ile katılıyoruz. El ele gönül gönüle vererek birlikte başaracağız inşallah... #BizBizeYeteriz #BizBizeYeterizTürkiyem" mesajını paylaştı.

"Denizli'nin gururusunuz"

Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan'ın 6 aylık maaşlarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladığını açıklaması sosyal medya hesaplarından da binlerce beğeni ve yorum aldı. Vatandaşlar Başkan Zolan ve eşinin yaptığı bağışı büyük takdirle karşılarken, "Denizli'nin gururusunuz" şeklinde yapılan yorumlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Zolan'dan kampanyaya davet

Başkan Zolan, koronavirüsten dolayı Türkiye'nin ve tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanyanın Türk milletinin birlik ve beraberliğinin de sonuçlarını ortaya koyacağını söyledi. Bu süreçte, ihtiyaç sahibi vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyanın çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, Türk milletinin birlik ve dayanışma ruhu içerisinde bu zor günleri aşacağını vurguladı. Başkan Osman Zolan, sözlerine şöyle devam etti: "İşadamlarımızı ve tüm hayırseverlerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Ben hayırsever Denizlimizin kampanyanın içinde en güçlü şekilde yer alacağına inanıyorum. Çünkü biz bize yeteriz ve biz birlikte Türkiye'yiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, hayırlarımızı kabul eylesin" dedi. - DENİZLİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Osman Zolan, Denizli, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de ilk bağış Zolan ailesinden - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye’de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem

Son Dakika Güncel Haberleri

12:42: KÜÇÜKÇEKMECE'DE MARKETTE GASP DEHŞETİ KAMERADA - Haber 12:42: Büyükşehirden Korona virüsle mücadele edenlere baklava ikramı - Haber 12:42: Karapınar'da bulunan yavru balıkçıl kuşu tedavi edilecek - Haber 12:42: Almanya'da işsiz sayısı martta arttı - Haber 12:42: Tuzla'da polis ekipleri sokak hayvanları için mesire alanlarına yem bıraktı - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 10:58: Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber