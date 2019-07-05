05.07.2019 16:34
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Denizli'de ilk hacı kafilesi dualarla yola çıktı

Denizli

Denizli'den hac ibadetini yerine getirmek isteyen ilk kafile yola çıktı.

Denizli'den hac ibadetini yerine getirmek isteyen ilk kafile yola çıktı. Hacı adayları, Üçler Mahallesi Hilal Camii'nde telbiye, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hilal Camii'nde düzenlenen hacı uğurlama törenine, İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Palabıyık, İl Vaizi Osman Verim, Hac ve Umre Kısım Şefi Ahmet Arıcı, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Tören Sarayköy İlçesi Çarşı Cami İmam Hatibi Bilal Aydın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda açılış konuşması yapan İl Müftülüğü Vaizi Osman Verim, "Ülkemizden ve Denizlimizden ilk hac kafilesini uğurluyoruz. Kutsal yolculuğa çıkan hacı adaylarımızı canı gönülden tebrik ediyor, sırada bekleyen tüm kardeşlerimize de en kısa zamanda gidebilmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Hacı adaylarının yolculuğunun hayırlı ve mübarek olmasını ifade eden İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Palabıyık, Kabe'ye ve Mescid-i Nebevi'ye doğru hareket edecek olan hacı adaylarına, Cenab-ı Allah'tan kolaylıklar dilediğini söyledi.

Müftü Vekili Palabıyık'ın duası sonrası din görevlilerinin telbiye getirmesiyle hacı adayları ve vatandaşlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Dua sonrası Palabıyık, havaalanına hareket edecek hacı adaylarının otobüslerini ayrı ayrı ziyaret ederek, mebrur bir hac yapmalarını ve sağ salim ülkelerine dönmeleri niyazında bulundu. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Hasan Huseyin, Denizli, Müftü, Hac, Güncel

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