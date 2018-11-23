Denizli'de 'İmar Barışı'na 106 Bin 508 Başvuru Yapıldı

Denizli
'de, 'İmar Barışı' kapsamında 23 Ekim itibari ile 106 bin 508 başvuru yapılırken
yapılan tahsilat tutarının ise 135 milyon 557 bin 169 TL olduğu kaydedildi. Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kanunun yürürlüğe girdikten sonraki yapılan başvuru sayısı ve tahsil edilen tutara değinildi. Söz
konusu yasanın 18 Mayıs
ta yürürlüğe girdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"23 Ekim itibari ile yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 88 bin 158, yapı kayıt belgesi olan ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı 13 bin 462, yapı kayıt belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı 4 bin 871, yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı (GES) 17 olmak üzere toplam 106 bin 508 başvuru bulunmaktadır. Tahsil edilen tutar 135 milyon 557 bin 169 TL olmuştur." - DENİZLİ
Denizli