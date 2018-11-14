Denizli'de İmar Barışına 79 Bin 108 Kişi Başvurdu

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:05



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:05

Denizli'de, 9 Kasım itibariyle 'İmar Barışı' kapsamında 79 bin 108 başvuru yapılırken, başvurulardan yapılan tahsilat tutarının ise 124 milyon 455 bin TL'ye ulaştığı belirtildi.Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kanunun yürürlüğe girdikten sonraki yapılan başvuru sayısı ve tahsil edilen tutara değinildi. Söz konusu yasanın 18 Mayıs ta yürürlüğe girdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:"9 Kasım itibari ile yapı kayıt belgesi olan konut bağımsız bölüm sayısı 63 bin 551, yapı kayıt belgesi olan ticari bağımsız bölüm başvuru sayısı ise 10 bin 679 oldu. Yapı kayıt belgesi olan tarımsal amaçlı bağımsız bölüm sayısı 4 bin 701, yapı kayıt belgesi olan güneş enerjisi santral sayısı (GES) 17 olmak üzere toplam 79 bin 108 başvuru bulunmaktadır. Tahsil edilen tutar,se 124 milyon 455 bin 553 TL'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - DENİZLİ