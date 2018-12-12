Denizli'de İnşaat İşçisi Evinde Ölü Bulundu

Denizli
'nin Çameli
ilçesinde, yalnız yaşayan inşaat işçisi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Arıkaya Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan inşaat işçisi Müddet Çağdaş'a (53) ulaşamayan şehir dışındaki yakınları, durumu iki katlı evin alt katında oturan kardeşi İsmail Çağdaş'a haber verdi.
Eve girdiğinde ağabeyini hareketsiz halde bulan İsmail Çağdaş, 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Müddet Çağdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemelerin ardından müddet Çağdaş'ın cesedi otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İşçi,Denizli
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:46