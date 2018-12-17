Denizli'de İş Kazası: 1 Ölü

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde makineye sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akhan Mahallesi'ndeki bir kablo fabrikasında çalışan 28 yaşındaki Ferdi Bal, çalışma sırasında vücudunu makineye sıkıştırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yapılan otopsinin ardından Bal'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Acıpayam
'ın Alaattin Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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Kaynak: AA