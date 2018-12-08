Denizli'de İş Yeri Kurşunlandı

Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde dövme yapan iş yerinin tüfekle kurşunlandığı ifade edildi.
İş yeri sahibi Kezban Günaylı (32), Altıntop Mahallesi'nde 1 ay önce açtığı vücut derisi üzerine renk veren maddelerle yazı veya resim yapılan iş yerine sabah saatlerinde geldiğinde camlarının kırık olduğunu ve stüdyodaki koltuklarının üzerinde cam parçaları bulunduğunu gördü.
Durumun emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine iş yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri, inceleme yaptı.
Dövme salonunun gece saatlerinde tüfekle kurşunlandığı öğrenilirken, birinci kattaki iş yerinin dış duvarında da saç izleri olduğu görüldü. Polis
ekipleri, iş yerinde hasara yol açan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Denizli
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:08