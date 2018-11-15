Denizli'de İş Yerlerine Çatından Giren Hırsızlar Yakalandı

15 Kasım 2018 Perşembe 11:16



15 Kasım 2018 Perşembe 11:16

Denizli polisi, 5 ayrı iş yerinde çatıdan girerek hırsızlık yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesi Sümer ve Zafer Mahallelerinde bulunan iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptığı çalışmalarda, 5 ayrı iş yerine çatıdan girilerek yapılan hırsızlığın şüphelisi olarak tespit ettiği 2 şüpheli şahıs yakaladı.Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda iş yerlerinden çalmış oldukları malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ