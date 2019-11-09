Haberler » Güncel » Denizli'de İstiklal Madalyası açık artırmada 650 liraya satıldı - Haber

Denizli'de İstiklal Madalyası açık artırmada 650 liraya satıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yapılan bir müzayedede, 89 yıllık İstiklal Madalyası açık artırmada 650 liraya satıldı.

09.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:04Denizli'de İstiklal Madalyası açık artırmada 650 liraya satıldı
'nin ilçesinde yapılan bir müzayedede, 89 yıllık İstiklal Madalyası açık artırmada 650 liraya satıldı.

Denizli'de antikacılık işi ile uğraşan Mehmet Akif Yılmaztürk, Çamlaraltı Mahallesi'nde bir kafede müzayede düzenledi. Yüz yıllık Osmanlı dönemi ile 1940'lı yıllara ait 120 parça antika eser, 10 lira ile başlayan açık artırmada satışa sunuldu.

Açık artırmada 89 yıllık bir İstiklal Madalyası da görücüye çıktı. Devlet tarafından 1930 yılında bir Kurtuluş Savaşı gazisine verilen 89 yıllık İstiklal Madalyası, 10 lira ile başlayan açık artırmaya katılan bir kişi tarafından 650 liraya satın alındı.
Açık artırmada 1906 yılında yapılan gramofon 3 bin 100 lira ve 1940 yılında üretilen antika fotoğraf makinesi ise 2 bin liraya satıldı.

8 yaşından bu yana koleksiyoner olduğunu 5 yıldır da antikacılık yaptığını söyleyen Mehmet Akif Yılmaztürk, "Açık artırmadan elde edilen gelirin yüzde 10'unu Denizli Alzaymır Derneğine bağışlayacağım." dedi.

Çamlaraltı Mahallesi, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:46 Kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
15:46 Karabük'te "drift" yapan sürücüye 10 bin lira ceza
15:45 40 koyunu çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu
15:45 Dünya tarihinin kaydedilmiş en sıcak sonbaharı yaşanıyor
15:44 İZDES ile vatandaşın memnuniyeti hedefleniyor
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
14:43 Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:47:03