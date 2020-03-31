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Denizli'de ithalat yüzde 14,1 artarak 140 milyon 472 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli'nin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

31.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:46
Denizli'de ithalat yüzde 14,1 artarak 140 milyon 472 bin dolar oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli 'nin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre, ihracat yüzde 0,3 ithalat ise yüzde 14,1 arttı.

Denizli dış ticaret rakamlarını açıklayan TÜİK, Şubat 2020 verilerinde bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 0,3 artarak 220 milyon 568 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,1 artarak, 140 milyon 472 bin dolar oldu. Şubat ayı rakamlarına göre Denizli en fazla ihracatın gerçekleştiği 10'uncu il olurken, ithalatta 13'üncü sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek payı alan imalat sanayi payı yüzde 97,15 artış ile 214 milyon 272 bin dolar oldu. En yüksek ikinci payı ise tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 22,58 artarak 4 milyon 981 bin dolar ile ikinci sırada yer aldı. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 5,66 ile 1 milyon 248 bin dolar oldu.

İthalatta en fazla payı ise yüzde 93,51 artış ile imalat sanayi alarak 131 milyon 362 bin dolar oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 6,03 artarak 8 milyon 467 bin dolar oldu. Ardından gelen, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı ise yüzde 0,36 üçüncü sırada yer alarak 512 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

Kente, 2020 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 24 milyon 427 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 22 milyon 356 bin dolar ile Almanya ve 15 milyon 966 bin dolar ile İtalya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke ise 40 milyon 156 bin dolar ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu'nu 23 milyon 122 bin dolar ile Kazakistan ve 11 milyon 95 bin dolar ile Almanya takip etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Denizli, Ekonomi
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