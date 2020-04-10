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Denizli'de jandarma evden çıkamayan kadının ineğinin doğumuna yardımcı oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan kadının ineğinin doğumuna yardımcı oldu.

10.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:32
Denizli'de jandarma evden çıkamayan kadının ineğinin doğumuna yardımcı oldu
Denizli 'nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan kadının ineğinin doğumuna yardımcı oldu.

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara destek oluyor.
Tokça Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Hafize Tari, 156'yı arayarak, ineğinin doğum yapmak üzere olduğunu ancak veterinerin gecikeceğini belirterek yardım talebinde bulundu.
Bunun üzere mahalleye ulaşan jandarma görevlileri, kadınla görüştükten sonra ahırdaki ineğin doğumuna yardımcı oldu.
Hafize Tari, yaptığı açıklamada, ineğinin doğum yapmasını sağlayan jandarma personeline teşekkür ederek, "Allah razı olsun devletimizden. Sağ olsunlar. Buzağım sağ salim dünyaya geldi." diye konuştu.
Mahalle muhtarı Ramazan Yılgın da jandarma ekiplerinin her zaman vatandaşlara yardımcı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Denizli, Çivril, Güncel
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