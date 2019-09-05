Haberler» 3. Sayfa» Haber

Denizli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyon kapsamında 11 kilo 700 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

05.09.2019 16:57 Denizli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Denizli İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyon kapsamında 11 kilo 700 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Baklan'da uyuşturucuya sıfır tolerans ilkesi kapsamında başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda şüpheli bir şahsın elinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler çok geçmeden şahsın bulunduğu eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11 kilo 700 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlarla ekiplerce el konulurken olayla ilgili yakalanan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:56   Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı
20:53   Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
20:49   Karısını öldüren adam Ankara'da yakalandı
20:46   Badem ağaçlarını ilaçlamak isterken canından oldu
20:35   Doğalgaz kutusuna çarpan otomobil paniğe neden oldu
20:34   'Sahte bahis' çetesi operasyonunda 15 tutuklama
20:32   LPG tankerindeki yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı