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Denizli'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

DENİZLİ'nin Acıpayam ve Çameli ilçelerinde, direklerdeki iletişim kablolarını keserek çaldığı iddia edilen 6 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

20.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:13 Denizli'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

DENİZLİ'nin ve ilçelerinde, direklerdeki iletişim kablolarını keserek çaldığı iddia edilen 6 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Acıpayam ve Çameli ilçelerinde son bir ayda, direklerdeki iletişim kablolarının kesilerek çalınması İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, şüphelilerin çaldıkları kabloları yakıp, plastiğini eriterek içindeki bakırları sattığını tespit etti. Şüphelilerin en son Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi bölgesinde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 1'i kadın 6 kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait minibüste yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 500 metre kablo da ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasıyla bölgede çeşitli tarihlerde meydana gelen 10 ayrı kablo hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Latif G. (51), Burhan G. (24) ve Ali G. (29), tutuklandı. Diğer şüpheliler, Sinem D. (24), eşi Süleyman D. (29) ve Hüseyin Y. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Jandarma Suç Araştırma Timi, Acıpayam, Denizli, Çameli, Güncel

Kaynak: DHA

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