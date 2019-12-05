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Denizli'de kaçak silah atölyesine operasyon

Denizli'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

05.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:12Denizli'de kaçak silah atölyesine operasyon

'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir atölyede silah üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığında alınan talimatla harekete geçen ekipler, önceden belirlenen ve silah imalathanesi olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 73 tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme, 1 matkap, 1 torna cihazı, 21 tabanca, 26 şarjör, 9 fişek, 4 havalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 hançer, 1 kılıç ve 1 kelebek diye adlandırılan bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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