Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de kaçak silah imalathanesine baskın - Haberler

Denizli'de kaçak silah imalathanesine baskın

Denizli'de polis tarafından kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında onlarca tabanca ve tüfek ele geçirildi.

05.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:46Denizli'de kaçak silah imalathanesine baskın
'de polis tarafından kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında onlarca tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen ve silah imalathanesi olarak kullanılan bir yere baskın yapan ekipler aramalarda, 73 adet tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ve 1 adet matkap, 1 adet torna cihazı, 21 adet tabanca, 26 adet şarjör, 9 adet fişek, 4 adet havalı av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet hançer, 1 adet kılıç ve 1 adet kelebek diye adlandırılan bıçak ele geçirdi.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçundan yakalanan 1 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:30 AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu: "Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yoktur" - Haberler
16:30 Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Haberler
16:25 MSB: "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan... - Haberler
16:21 Elazığ'da kamyon devrildi: 1 ölü - Haberler
16:21 Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, FETÖ yöneticiliği suçundan 10... - Haberler
16:16 Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi - Haberler
16:05 Yüksekokul binasından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek - Haberler
15:54 Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu: Katil için idam çıksın - Haberler
15:43 Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı - Haberler
15:24 Baba, kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna 25 yıl hapis cezası verildiğini duyunca tepki gösterdi - Haberler
5.12.2019 16:32:35