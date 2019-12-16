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Denizli'de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

16.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:51Denizli'de kaçak ve sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı
'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. 9-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda farklı adreslere yapılan baskın ve kontrollerde 130 litre ile 105 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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