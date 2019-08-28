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Denizli'de kadın cinayetlerine tepki

Denizli'de bir araya gelen Merkezefendi Belediyesi çalışanları siyah giyinerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

28.08.2019 16:54 Denizli'de kadın cinayetlerine tepki
Denizli'de bir araya gelen Merkezefendi Belediyesi çalışanları siyah giyinerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu söyledi.

Şiddetin önlenmesinde yasalarda bazı eksikliklerin olduğunu belirten Doğan, "Geçtiğimiz günlerde Emine Bulut, eski eşi tarafından vahşice öldürüldü. Bugün çalışma arkadaşlarımızla birlikte siyah giyerek geçtiğimiz günlerde katledilen Emine Bulut arkadaşımızın adını hem yaşatmak hem anmak hem de unutulmaması adına bir farkındalık yaratmak istedik. Tek amacımız hiçbir canlının şiddete maruz kalmamasıdır. Hiç kimse bunu hak etmiyor. Hele bu bir kadın, bir kız çocuğu ise hiç hak etmiyor." diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup daha sonra belediyeye geri döndü.

Açıklamaya belediye çalışanları destek verdi.

Merkezefendi, Emine Bulut, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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