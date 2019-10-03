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Denizli'de kamyon ile kamyonet çarpıştı : 4 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 2'i ağır 4 kişi yaralandı.

03.10.2019 18:02Denizli'de kamyon ile kamyonet çarpıştı : 4 yaralı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 2'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yüce'nin kullandığı 20 VF 652 plakalı kamyonet Denizli-Sarayköy yolu Yeşilyayla mevkisi yakınlarında Ali Duran yönetimindeki 20 PR 032 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Yüce ile yanında bulunan Emrah Yüce, kamyon sürücüsü Ali Duran ile yanındaki Rıdvan Duran araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince yaptıkları çalışmayla çıkartılan yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalı araçların olay yerinden kaldırılması ve yol temizliğinin ardından trafik normal seyrine girdi.
Yaralılardan Emrah Yüce ile Rıdvan Duran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ali Duran, Sarayköy, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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