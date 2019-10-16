Denizli'de kamyon traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Denizli
'nin Çal
ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Etli (51) yönetimindeki 20 NH 390 plakalı kamyon, Çal yolunda aynı yönde giden Ali Tokmak'ın (52) kullandığı 20 NL 751 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya devrildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altına kalan sürücü ile eşi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak (70) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, Çal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralanan kamyon sürücüsü Etli de aynı hastanede tedavi altına alındı.