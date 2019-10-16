Haberler » Güncel » Denizli'de kamyon traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Denizli'de kamyon traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

16.10.2019 14:26Denizli'de kamyon traktöre çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Denizli'nin Çal ilçesinde kamyonun traktöre çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Etli (51) yönetimindeki 20 NH 390 plakalı kamyon, Çal yolunda aynı yönde giden Ali Tokmak'ın (52) kullandığı 20 NL 751 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya devrildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altına kalan sürücü ile eşi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak (70) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, Çal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralanan kamyon sürücüsü Etli de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Denizli, Çal, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:51 İki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı (2)
15:51 İzmir'de "Stanley Clarke" rüzgârı esti
15:51 Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 4 attan üçü telef oldu
15:51 Uber'in faaliyetleri durduruldu
15:51 GittiGidiyor Tiyatro Topluluğu, TEMA Vakfı için sahneye çıktı
15:51 İnebolu Belediye Başkanı Özay öğrencilerin sorunlarını dinledi
15:50 Serik'te "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi
16.10.2019 15:52:40