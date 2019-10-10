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Denizli'de kamyonun çarptığı kadın öldü

Denizli'de, geri manevra yapan kamyonun çarptığı 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

10.10.2019 16:44Denizli'de kamyonun çarptığı kadın öldü
Denizli'de, geri manevra yapan kamyonun çarptığı 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Nurullah A. (33) idaresindeki 20 ASU 38 plakalı kamyon, merkez Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde, geri manevra sırasında Ayten Aşçıoğlu'na (63) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aşçıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın, Tavas ilçesinde ikamet eden kadının, tedavi için Denizli'de bulunduğu sırda meydana geldiği öğrenildi.
Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asmalıevler Mahallesi, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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