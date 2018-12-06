Denizli'de Kar Keyfi

06 Aralık 2018 Perşembe 17:03



06 Aralık 2018 Perşembe 17:03

Denizli'de bu sabah başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde yağmur etkili olurken 1500 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası'nda, vatandaşlar kar örtüsünün keyfini çıkardı.Bu sabah başlayan kar yağışı, Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Bağbaşı Yaylası da kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Ortaya tablo gibi kareler çıktı. Denizli kent merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, şehrin yakınındaki 1500 metre yükseklikte teleferikle ulaşılan Bağbaşı Yaylası'na kar yağdı. Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Yaylaya çıkarak kartopu oynayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çektirdi. Bölgeye gelenlerden Selami Akdağ, kar keyfi yapmak için yaylaya geldiğini söyledi. Kar manzarası görmek için gelen Emrah Boytekin ise bol bol fotoğraf çekerek "Yaylada kar yağdıktan sonra harika fotoğraflar oluyor. Şehir merkezinde yağmur, burada kar var" dedi.Denizli'nin yüksek kesimindeki ilçelerden Kale, Çameli ve Beyağaç'ta da kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.