Denizli'de Kar Keyfi

DENİZLİ'de, bu sabah başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde yağmur yağarken, 1500 metre yükseklikteki Bağbaşı
Yaylası'na çıkanlar ise kar örtüsünün keyfini çıkardı.
Kentte bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Denizli
Büyükşehir Belediyesi'nin Bağbaşı Yaylası da kar yağışıyla beyaza büründü. Merkezde yağmur etkili olurken, kentin yakınında bulunan, 1500 metre yükseklikteki teleferikle ulaşılan Bağbaşı Yaylası'na kar yağdı. Kar
kalınlığı, 10 santimetreyi aştı. Yaylaya çıkarak, kartopu oynayanlar, hatıra fotoğrafları çektirdi. Bölgeye gelenlerden Selami Akdağ
, kar keyfi yapmak için yaylaya geldiğini söyledi. Kar manzarası görmek için geldiğini belirten Emrah
Boytekin, "Yaylada kar yağdıktan sonra harika fotoğraflar oluyor. Şehir merkezinde yağmur, burada kar var" dedi.
Denizli'nin yüksek kesimindeki ilçelerden Kale
, Çameli
ve Beyağaç
'ta da kar yağışı etkili oldu. - Denizli
Bağbaşı,Sabah,Denizli,Kar
06 Aralık 2018 Perşembe 17:31