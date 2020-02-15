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Denizli'de kar ve yağmur yağışı sürüyor

Denizli kent merkezinde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

15.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:25Denizli'de kar ve yağmur yağışı sürüyor
kent merkezinde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar internet üzerinden kentin 13 ayrı noktasını canlı kameralar ile izliyor.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar Teleferik'te manzaranın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise Tavas ilçesi'ne giderek Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 13 ayrı noktasına koyduğu şehir kameraları ile kent 24 saat canlı olarak www.denizli.bel.tr internet sitesi üzerinden izlenebiliyor. Vatandaşlar canlı kameralar sayesinde istediği yerden, Denizli'nin tüm güzelliklerini tüm dünyadan izleyebiliyor. Denizli'nin şehir kamerası uygulaması büyük beğeni toplamaya devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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