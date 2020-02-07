Haberler » Güncel » Denizli'de kar yağışı nedeniyle 48 amatör maç ertelendi - Haber

Denizli'de kar yağışı nedeniyle 48 amatör maç ertelendi

Denizli ve ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle 48 amatör maç ertelendi.

07.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:28Denizli'de kar yağışı nedeniyle 48 amatör maç ertelendi
ve ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle 48 amatör maç ertelendi.

Kentte kar, aralıklarla, zaman zaman tipi şeklinde yağmaya devam ediyor.

Denizli Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde 7-9 Şubat tarihlerinde oynanması gereken 48 amatör lig maçının 14-16 Şubat'a ertelendiğini söyledi.

Karla mücadele

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 14 ilçede karla mücadelesini sürdürüyor. Tuzlama ve kar kürüme çalışması yapan ekipler, yolların kapanmaması için uğraş veriyor.

Ekipler özellikle Acıpayam, Baklan, Babadağ, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Honaz, Güney, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:23:32