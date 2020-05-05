Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan gelen ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 168 kişi memleketlerine gönderildi.

05.05.2020 00:49 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:51
Suudi Arabistan'dan gelen ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 168 kişi memleketlerine gönderildi.
Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İbn-i Haldun Yurdu'na 14 günlük karantina süresini dolduran vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslerine bindirildi.
Karantina süresini tamamladıktan sonra kaldığı yurttan ayrılan Onur Culha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karantinayı mutlu şekilde geçirdiklerini belirterek "Bu süreçte destek olanlara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bu zor süreçte yanımızda oldu. Yurtta çok iyi zaman geçirdik." dedi. Taner Sapan da karantina sürecinin güzel geçtiğini söyleyerek yetkililere teşekkür etti.
Karantina süresini doldurarak yurttan çıkış yapan Onur Özkan da "Allah devletimize zeval vermesin" diyerek otobüse bindi.
Abdullah Koç da yurt görevlilerinin kendilerine çok güzel baktığını ifade etti.
Polis araçları, karantina süreleri biten vatandaşları taşıyan otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti. Denizli’de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Karantina, Denizli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Koronavirüsün ’mutlu oksijen yetmezliği’ belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor Haberler
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore’deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Haberler
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık’la ilgili açıklama yaptı Haberler
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi Haberler
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Türkiye’de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Haberler››Güncel››Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:27: Şanlıurfa'da otomobil su tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı - Haber 01:18: TAKSİLERDEKİ TEK-ÇİFT UYGULAMASI 00.00 İTİBARİYLE SONA ERDİ - Haber 01:11: MEB, 2020 LGS için alınan önlemlere ilişkin animasyon filmi hazırladı - Haber 01:02: - Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılacak - Haber 00:49: Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı - Haber 00:42: YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı - Haber 23:30: Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı - Magazin 22:31: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı - Haber 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler 15:13: Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var - Haberler