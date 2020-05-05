Denizli'de karantina süresi dolan 168 kişi evlerine uğurlandı
Suudi Arabistan'dan gelen ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 168 kişi memleketlerine gönderildi.
05.05.2020 00:49 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:51
Karantina süresini doldurarak yurttan çıkış yapan Onur Özkan da "Allah devletimize zeval vermesin" diyerek otobüse bindi.Abdullah Koç da yurt görevlilerinin kendilerine çok güzel baktığını ifade etti.Polis araçları, karantina süreleri biten vatandaşları taşıyan otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.
Kaynak: AA
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