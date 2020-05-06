Haber, Son Dakika, Haberler

Denizli'de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandı

Denizli'de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandıHOLLANDA'dan gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, Denizli'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 349 kişi, 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

06.05.2020 01:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:15
Denizli'de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandı
HOLLANDA'dan gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, Denizli'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 349 kişi, 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla yurt dışındaki vatandaşların tahliye çalışmaları kapsamında Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen ve Pamukkale ilçesi Vatan Caddesi'ndeki Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdu'nda gözetim altına alınan 349 kişi, 14 günlük karantina sürelerini tamamladı. Yurt binası önünde ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslerine bindirildi. AFAD'ın koordinasyonuyla araçlara alınan vatandaşlar, alkışlar eşliğinde memleketlerine gönderilmek üzere yurttan ayrıldı. Denizli’de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hollanda, Denizli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Elon Musk’ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Haberler››Güncel››Denizli'de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:06: BAE'de bir gökdelende çıkan yangında 7 kişi yaralandı - Haber 02:04: Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı... - Haber 02:00: Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "ekonomi" yaklaşımı Açıklaması - Haber 01:54: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri tedbirli olarak başladı-2. - Haber 01:52: Erzurum, Ağrı ve Kars için meteorolojik uyarı - Haber 00:54: Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu - Magazin 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler