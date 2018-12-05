Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:44



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:44

Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde kaldıkları evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zehra D. ve Neslihan Ç. kendi imkanları ile 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Zehra D. ve Neslihan Ç. tedavilerinin ardından taburcu edildi. - DENİZLİ