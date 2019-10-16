Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de katliam gibi kaza: 3 ölü

Denizli'de katliam gibi kaza: 3 ölü

Denizli'de katliam gibi kaza: 3 ölü Kamyonun önüne alıp sürüklediği traktörde bulunan aynı aileden 3 kişi öldüDENİZLİ - Denizli'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü.

16.10.2019 21:41
Denizli'de katliam gibi kaza: 3 ölü
Kamyonun önüne alıp sürüklediği traktörde bulunan aynı aileden 3 kişi öldü
DENİZLİ - Denizli'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü. Yaşanan faciada kamyonun traktörü önüne alarak metrelerce sürüklediği ve araç içerisindekilerin feci şekilde hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
Edinilen bilgileri göre kaza, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi Değirmendere mevki yakınlarında meydana geldi. Ahmet E. idaresindeki 20 NH 390 plakalı kamyon, önünde seyir eden Ali Tokmak idaresindeki 20 NL 751 plakalı traktöre henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Görgü tanıklarının iddialarına göre kamyonun, traktörü önüne alarak metrelerce sürüklediği, ardından kontrolden çıkan kamyonun tarlaya girdiği öğrenildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler traktörde bulunan sürücü Tokmak ile Nursel ve Fatma Tokmak'ın feci şekilde öldüklerini belirledi. Ardından yolda güvenlik önlemi alan ekipler karayolunu bir süre trafiğe kapattı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için cenaze araçları ile Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü Ahmet E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Denizli'de katliam gibi kaza: 3 ölü

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:14 Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
22:13 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
22:11 Bilecik'te bıçaklı saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
22:10 Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
22:02 Jandarmadan tarihi eser operasyonu
22:01 Ölümlü Afgan kavgasında mahkemenin kararı belli oldu
22:02 Barış Kalkanı Harekatı şehidi Üsteğmen Bozbıyık'ı binler uğurladı
16.10.2019 22:17:44