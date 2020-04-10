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Denizli'de kavgaya müdahale eden polis memurunun burnu kırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memurunun burnu kırıldı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

10.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:10
Denizli'de kavgaya müdahale eden polis memurunun burnu kırıldı
Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memurunun burnu kırıldı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir apartmanda, iddiaya göre alkol içilmesi nedeniyle çıkan kavgaya polis ekibi müdahale etti.

Kavgaya karıştıkları belirlenen Ahmet K, Mustafa B. ile Bülent Y'nin polis ekibine mukavemet göstermesi sonucu çıkan arbedede polis memuru Eşref K'nın burnu kırıldı.
Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel
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