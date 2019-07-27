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Denizli'de kaybolan kadın baygın halde bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kadın, 9 saatlik arama sonrası baygın halde bulundu.

27.07.2019 14:08 Denizli'de kaybolan kadın baygın halde bulundu
Denizli'nin Buldan ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kadın, 9 saatlik arama sonrası baygın halde bulundu.
Karaköy Mahallesinde tarlada tütün kıran çocuklarının yanına gitmek üzere yola çıkan 62 yaşındaki Döndü Güler'in tarlaya gelmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.
AFAD, jandarma, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İHH Arama Kurtarma ve köylülerden oluşan 100 kişilik ekip, bölgede arama çalışması başlattı.
Son görüldüğü noktanın tersi istikamette yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta baygın olarak bulunan Güler, 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.
Rahatsızlığı olan Güler'in sıcaktan etkilendiği öğrenildi.

Denizli, Karaköy, Buldan, Güncel

Kaynak: AA

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