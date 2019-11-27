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Denizli'de kaybolan kişi, kullandığı ATV'nin altında yaralı halde bulundu

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, ailesinin hakkında kayıp ihbarı yaptığı 65 yaşındaki Safi Asar, ormanlık alanda kullandığı ATV'nin altında yaralı halde bulundu.

27.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:40Denizli'de kaybolan kişi, kullandığı ATV'nin altında yaralı halde bulundu
'nin ilçesinde, ailesinin hakkında kayıp ihbarı yaptığı 65 yaşındaki Safi Asar, ormanlık alanda kullandığı ATV'nin altında yaralı halde bulundu.
İlçede yaşayan Asar, dün öğleden sonra 20 SV 987 plakalı ATV ile ormanlık alandaki arı kovanlarına bakmak için evden ayrıldı.
Havanın kararmasına rağmen eve dönmemesi üzerine, yakınları İlçe Komutanlığına kayıp ihbarı yaptı.
Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan jandarma ekipleri, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi.
Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği arama sonucu Asar, ormanlık alanda devrilen ATV'nin altında yaralı halde bulundu.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine götürülen Asar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, Babadağ, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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