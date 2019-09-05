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Denizli'de kaybolan kişi ormanlık alanda bulundu

Denizli'nin Çal ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Kamar, 20 saatlik arama sonrasında bulundu.

05.09.2019 15:22 Denizli'de kaybolan kişi ormanlık alanda bulundu
Denizli'nin Çal ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Kamar, 20 saatlik arama sonrasında bulundu.

Bahadınlar Mahallesi'nde bir yakınını ziyaret etmek için evden çıkan 50 yaşındaki Kamar, sağanak yağıştan korunmak için girdiği ormanlık alanda kayboldu.

Kamar'ın cep telefonuna ulaşamayan yakınları eve de geri gelmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunuldu.

AFAD, jandarma ve köylülerden oluşan 50 kişilik ekip, bölgede arama çalışması başlattı.

Kamar, yaklaşık 20 saatlik çalışmanın ardından ormanlık alanda bulunarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Denizli, Çal, Güncel

Kaynak: AA

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