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Denizli'de kayıp olarak aranan genç, parkta ölü bulundu

Denizli'nin Kale ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cesedi, Pamukkale ilçesindeki bir çocuk parkında bulundu.

13.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:40Denizli'de kayıp olarak aranan genç, parkta ölü bulundu

'nin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cesedi, ilçesindeki bir çocuk parkında bulundu.

Kervansaray Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının içinde bulunan yapay şelalenin bakımını yapan görevliler, beton zeminde hareketsiz yatan bir erkek görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini tespit ettiği kişinin Kale ilçesinde kayıp olarak aranan Kerem Kartiz (17) olduğu belirlendi.

Ceset, yapay şelaleden çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kartiz'in cesedinin yanında 2 tane çakmak gazı tüpü bulunduğu öğrenildi.


Pamukkale, Denizli, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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