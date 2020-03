Denizli'de kaymakamın oğlunun öldüğü kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın bir oğlunun ölümü, iki oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan, Denizli 'nin Pamukkale ilçesindeki bıçaklı kavgaya ilişkin davada, hazırlanan ek iddianameyle tutuksuz yargılanan suça sürüklenen 3 çocuk savunma yaptı.Çocuk Ağır Ceza sıfatıyla, Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde suça sürüklenen 6'sı tutuklu 11 çocukla ilgili davanın görülmesine devam edildi.Sanıklar, sanık ve müşteki avukatları ile sanıkların anne ve babalarının salona alındığı duruşma, sanıkların yaşının küçük olmasından dolayı kapalı gerçekleştirildi.Duruşmada, davaya ilişkin geçen ay Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ek iddianameyle tutuksuz yargılanan suça sürüklenen çocuklardan M.K.B. (16), E.S. (15) ile B.E'nin (16) ifadelerinin alındığı öğrenildi.Kız öğrencinin tanık olarak dinlendiği öğrenilen duruşmada, tutuklu çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, davayı 16 Haziran'a erteledi.Bu arada geçen ay hazırlanan ek iddianamede, cinayet dosyası iştiraklerinden A.S.K'yi olay yerine çağıran M.K.B, cinayete iştirak sanıkları B.Ç. ile K.E'yi tanıştıran B.E. ile K.E'nin kendisine ait bıçağı saklaması için verdiği öne sürülen E.S'nin ifadelerine yer verildi.OlayDenizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde 25 Haziran 2019'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına oradan da Avcılar Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuklarından Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçakla, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralanmıştı.Yaralılardan Safa Akif İnan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Olayın ardından B.Ç, K.E. (16), A.S.K. (15), K.B. (16), İ.S. (17), B.K, K.O. ve F.A.B. (15) gözaltına alınırken, hazırlanan ek iddianameyle B.E. (16), M.K.B. (16), E.S. (15) hakkında da çocuğu kasten öldürmek suçundan soruşturma başlatılmıştı.Davada, suça sürüklenen çocuklardan B.Ç, K.E. (16), A.S.K. (15), K.B. (16), İ.S. (17) ve B.K. tutuklu, K.O, B.E. (16), M.K.B. (16), E.S. (15), F.A.B. (15) tutuksuz yargılanıyor. Suça sürüklenen çocukların, çocuğu kasten öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.