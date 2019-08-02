Denizli'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Siteler Mahallesi, Doğan Demircioğlu Caddesinde meydana geldi. Kadir Solak, kullandığı 20 EG 182 plakalı otomobil ile yolun soluna dönmek isterken, Muhammet Ali Karatopçu yönetimindeki 20 GG 444 plakalı lüks otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkıp ağaçları devirdi. Kazada her iki otomobildeki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 38 yaşındaki Ayşe Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Lüks otomobilin sürücüsü Muhammet Ali Karatopçu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Ali Karatopçu, Müşteva Karatopçu, Enes Karatopçu'nun yanı sıra, diğer sürücü Kadir Solak ve yolcu Ahmet Solak'ın hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde polisin incelemesi sonrası hasarlı araçlar olay yerinden kaldırıldı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA