Denizli'de kazada motosiklet sürücüsünün savrulması görüntüye yansıdı

Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün savrulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sena Zorlu idaresindeki 20 ZS 903 plakalı otomobil ile Ferhat Kanat'ın kullandığı 34 BTM 950 plakalı motosiklet Yenişafak Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ferhat Kanat ambulansla Servergazi Hastanesine kaldırıldı.
Çarşamba günü meydana gelen trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kontrolsüz kavşaktan geçen otomobile yan sokaktan gelen motosikletin çarpması yer alıyor.