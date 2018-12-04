04 Aralık 2018, 15:43
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Denizli'de Kekin İçinde Eroin Ele Geçirilmesi

Denizli

Denizli'de kekin içinde eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Denizli'de kekin içinde eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Antalya-Denizli yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Çako"yla yapılan aramada sufle kekin içine gizlenmiş 77 gram eroin bulunmuş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Narkotik,Denizli
04 Aralık 2018 Salı 15:43