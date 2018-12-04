Denizli'de Kekin İçinde Eroin Ele Geçirilmesi

Denizli
'de kekin içinde eroinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, Antalya-Denizli yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Çako"yla yapılan aramada sufle kekin içine gizlenmiş 77 gram eroin bulunmuş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Narkotik,Denizli
04 Aralık 2018 Salı 15:43