04 Aralık 2018 Salı 11:40



04 Aralık 2018 Salı 11:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de ki araç sayısı 404 bin 209'a ulaştı.Konu ile TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de 2017 yılı Ekim ayında toplam araç sayısı 390 943 iken, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında bir artış göstererek 404 bin 209'a ulaştı. Kentte otomobil sayısı 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 195 bin 120'ye ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise 195 bin 120 adet otomobil, 7 bin 23 adet minibüs, 4 bin 58 adet otobüs, 63 bin 403 adet kamyonet, 12 bin 196 adet kamyon, 70 bin 331 adet motosiklet, 51 bin 208 adet traktör ve 870 adet özel amaçlı araç bulunuyor.Diğer yandan, 2018 yılı Ekim ayında Denizli'de toplam 10 bin 196 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 812 adet ile otomobil yer alırken ardından bin 862 adet ile kamyonet, 497 adet ile traktör, 477 adet ile motosiklet, 218 adet ile kamyon, 208 adet ile minibüs, 115 adet ile otobüs ve 7 adet ile özel amaçlı araçlar geldi. - DENİZLİ