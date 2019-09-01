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Denizli'de kimlik göstermeyen şahıslar gözaltına alındı

Denizli'de kimlik göstermeyen şahıslar gözaltına alındıDENİZLİ - Denizli'de 'Dünya Barış Günü' sebebiyle izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupta polisin kimlik istemesi üzerine kimliğini göstermeyen 3 şahıs gözaltına alındı.

01.09.2019 18:35
Denizli'de kimlik göstermeyen şahıslar gözaltına alındı
DENİZLİ - Denizli'de 'Dünya Barış Günü' sebebiyle izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen grupta polisin kimlik istemesi üzerine kimliğini göstermeyen 3 şahıs gözaltına alındı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Candoğan Parkı arkasında meydana geldi. 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla basın açıklaması yapan grupta bulunan kişilere polis kimlik kontrolü yapmak istedi. Grupta kimliğini göstermemek için direten ve polis ekipleriyle aralarında arbede yaşanan H.Ö, B.A ve İ.E gözaltına alındı.
Olayın ardından şahıslar kimlik kontrolleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Denizli'de kimlik göstermeyen şahıslar gözaltına alındı

Dünya Barış Günü, Denizli, Polis, Yerel

Kaynak: İHA

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