Denizli'de Kış Lastiği Takmayanlara Ceza

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:51



01 Aralık 2018 Cumartesi 15:51

DENİZLİ'de trafik polisleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan kamyon ve otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Zorunlu olduğu halde kış lastiği takılmayan araçlara ceza kesildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli-Afyonkarahisar Karayolu Akhan Mahallesi girişinde trafik denetimi yaptı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ağır tonajlı kamyon, TIR ve otobüsler kontrol edildi. Polis ekipleri, araçları tek tek durdurup, zorunlu olan kış lastiği takıp takmadıklarına baktı. Yapılan denetimde kış lastiği takmayan 10 aracın sürücüsüne, toplam 7 bin 150 TL para cezası kesildi. - Denizli