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Denizli'de kış ortasında bahardan kalma günler yaşanıyor

Yurt genelinde soğuk havalarla birlikte kış mevsimi etkisini gösterirken, Denizli'de yağmurlu günlerin ardından 18 derecelere varan hava sıcaklıkları ile adeta kış ortasında bahardan kalma günler yaşanmaya başlandı.

17.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:36Denizli'de kış ortasında bahardan kalma günler yaşanıyor
Yurt genelinde soğuk havalarla birlikte kış mevsimi etkisini gösterirken, 'de yağmurlu günlerin ardından 18 derecelere varan hava sıcaklıkları ile adeta kış ortasında bahardan kalma günler yaşanmaya başlandı.

Denizli'de ilçelerde soğuk hava etkili olurken şehir merkezinde ise dereceler artı 18'leri gösterdi. Sıcaklıkla birlikte mesirelik alanlarda vatandaşlar yürüyüşe çıktı. Sıcak havayı fırsat bilerek kendilerini park ve mesirelik alanlara atan ailelerden Perihan , kış ortasında bahar güneşini görünce önce şaşırdıklarını sonra soluğu yürüyüş için parkta aldıklarını ifade ettiler. Yinede kış ve kar görmek istediklerini belirten Adatepe, "Üşümüyoruz hava çok güzel bugün, kardeşim geldi memleketten onunla beraber şöyle bir dolaşalım dedik. Onu gezdiriyoruz. Biz gerçi alınış buraya ama bundan önceki yıllar çok soğuktu, ama bu sene gerçekten iyi mi kötü mü bilmiyorum ama hava gerçekten çok güzel. Yani birazda kar yağsın soğukta olsun da, kışın geldiğini hissedelim yani, Aydın Sökeli olduğumuz için karı pek görmüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman kar görüyoruz. Biz buradayken yağsın" diye konuştu.

Muğla Fethiye ilçesinden üniversite öğrenim için Denizli'ye gelen ve Pamukkale Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Ahmet Sarı ise, "Denizli'de üniversite okuyorum şu anda son günlerde bir bahar havası hakim, mutluyuz soğuk olmasını istemiyoruz. Zaten yaşadığım yerde sıcaktı bahar havası olması bizi sevindiriyor. Güzel bence, hayatın tadını çıkaralım" dedi. - DENİZLİ

Adatepe, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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