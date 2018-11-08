Denizli'de Kızılay'a İki Yeni Araç Katılıyor

Denizli
'de hayırseverlerin bağışlarıyla Kızılay
'a mobil kan bağış aracı ve ikram aracı alındı.
Kazım Karaçetin isimli hayırseverin Kızılay'a bağışladığı 220 bin lira ile seyyar mobil kan bağış aracı temin edildi.
Kızılay bünyesinde hizmet verecek seyyar mobil kan bağış aracının iç donanımı, Kızılay Genel Merkezi tarafından yaptırıldı.
Kızılay Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu, Denizli ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak seyyar mobil kan bağış aracının hayata geçmesinde Kazım Karaçetin isimli bağışçının inanılmaz fedakarlığının olduğunu söyledi.
Aracın kısa bir süre sonra hizmete gireceğini aktaran Otçu, "Bizler şartlı bağış adı altında bağış kabul ediyoruz. Bağışçının istediği yönde de o bağışını gerçekleştiriyoruz. Bağışçımız, bize geldiğinde bağışlayacağı paranın farklı bir amaç için kullanılmasını bizden talep etmişti. Bizler de Denizli ve bölgenin böyle bir araca ihtiyacı olduğunu anlatınca hiç düşünmeden bağışını bu yönde gerçekleştirdi. Biz aracı aldık. Genel merkezimiz de iç donanımını tamamladı. Denizli ve bölge için önemli bir kazanımdır." dedi.
Bir düğme ile açılıp kapanan, aynı anda 4 kişinin kan bağışlayabileceği, içinde kliması, doktor görüşme odası, ikram yeri, ısınma ihtiyacını karşılayacak seyyar mobil kan bağış aracının yanında yapımı devam eden ikram aracını da hizmete alacaklarına işaret eden Otçu, "İkram arabamız da bağışçıların bağışı ile alındı. İç mutfak dizaynı yapılıyor. Bu araç da kısa bir süre sonra tamamlanacak. Seyyar mobil kan bağış aracımız ile ikisi birlikte çalışacak. Denizlimiz her zaman bizlerin yanında yer aldı. Bundan sonraki süreçte de yer almaya devam edecektir. Kan bağışının yanında diğer alanlarda da çalışmalarımız devam etmektedir. Bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz." dedi.
Kızılay,Denizli
08 Kasım 2018 Perşembe 20:35