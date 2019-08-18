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Denizli'de Kolpa rüzgarı esti

Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen festivalde hayranları ile bir araya geldi.

18.08.2019 11:40 Denizli'de Kolpa rüzgarı esti
Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen festivalde hayranları ile bir araya geldi. Bekilli ilçesinde gerçekleştirilen festivalde sahne alan Kolpa, söylediği şarkılar ile konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere Bekilli ile birlikte çevre ilçelerden de yoğun bir katılım oldu. Binlerce kişinin katıldığı konserde Kolpa'nın seslendirdiği 'Böyle Ayrılık Olmaz', 'Yıldızların Altında' ve 'Gurur Benim Neyime' şarkıları sırasında coşku tavan yaptı. Konserin sonunda Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu'ya bir plaket takdim edildi.
(Murat Kocabaş/İHA)

Bekilli, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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